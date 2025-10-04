超過70萬總獎金 台電瓩設計獎徵件起跑

台電持續將競賽作品實際量產，讓創意成真。本次登場的「BENTO」是將第23屆得獎作品設計概念實體化的電力職人便當盒。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕電力設計競賽「瓩設計獎」即日起徵件起跑！今年競賽以「電費帳單」為設計主題，邀請參賽者用創新視角解讀帳單裡的電力密碼。台電指出，本屆競賽分傳達設計、多媒體設計及創意品設計三類共40個獎項，首獎最高8萬元，總獎金高達71.5萬元，即日起開放徵件至2026年3月11日，歡迎各路設計好手大展身手。

台電2日在台電大樓舉辦「瓩設計獎 kW Design Award-第26屆創意競賽」起跑活動，由台電副總經理蔡志孟、專業總管理師黃美蓮，攜手世新大學校長陳清河、三頁文創辦人顏伯駿等學界及設計界貴賓，共同為本屆競賽揭開序幕。

台電表示，今年競賽主題「WATT’S UP 電解新日常」，邀請參賽者以「電費帳單」為創作起點，透過創新視角解讀帳單裡的流動電費、燃料成本、碳排量等電力資訊，發揮巧思賦予數據故事與溫度，將電力與日常生活重新連結。

台電說明，競賽分為「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三大類別。傳達設計類須解碼電力資訊，轉化為一圖秒懂視覺圖像；多媒體設計類則要在15秒至1分鐘內，述說一段吸睛的電力故事；而創意品設計類別著重循環經濟與低碳永續思維，發想結合電力議題的創新產品。

台電指出，今年總獎金71.5萬元，共有40個獎項。其中，傳達設計與多媒體設計類第一名最高分別可獲6萬、8萬元獎金，開放高中職、大專院校學生參賽，獲獎作品還有機會登上電費帳單信封，走進全民生活；創意品設計則廣邀所有創作者角逐，首獎6萬元，並獲實體量產機會，讓創意成真。

台電表示，本屆瓩設計獎也邀請歷屆獲獎者與評審「回娘家」，讓設計創意回流並傳承。此次競賽主視覺即是由連2屆傳達設計首獎得主吳政倫操刀設計，而徵件期間舉辦的全台巡迴講座與校園推廣活動，也將邀請評審與講師重返母校，分享生涯創作歷程與設計思維，啟發新世代學子投入設計領域，以創意詮釋能源議題，持續拓展創造的可能性。

今年度獎項評審團重磅邀請榮獲多項國內外金獎的視覺設計師何庭安、動畫導演林思翰與工業設計師楊格分別擔當三大競賽類別評審召集人，結合12位橫跨視覺、影像、動畫、產品設計等多元領域新銳設計師，共同打造黃金陣容，凝聚設計能量。瓩設計獎徵件即日起開放至明年3月11日、預計4月17日公布初審結果、6月26日進行頒獎，更多資訊可至FB粉絲專頁或網站（https://kwd.tw）查詢。

