長科*明年起調漲LED導線架價格 漲幅15-25％

導線架大廠長科 *（6548）因爲貴金屬價格上升，自10月起調漲IC導線架價格之後，近日再向客戶發出漲價通知，由於金、銀等貴金屬價格走高，決定自明年 1月1日起，再對LED導線架全系列產品實施價格調整，漲幅约為15%至 25%之間。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕導線架大廠長科 *（6548）因爲貴金屬價格上升，自10月起調漲IC導線架價格之後，近日再向客戶發出漲價通知，由於金、銀等貴金屬價格走高，決定自明年 1月1日起，再對LED導線架全系列產品實施價格調整，漲幅约為15%至 25%之間。

長科 * 自2022年疫情期間漲價之後，3年後再度調價，依公司對客戶發出的信件通知指出，自2024年第一季起，銀與金等貴金屬價格持續走高，原物料成本大幅增加，對公司LED導線架的製造成本造成顯著衝擊。以市場數據為例，金價自2024年第一季約 2000USD/oz上漲至2025年第三季約3900USD/oz，銀價則自約22 USD/oz上漲至約48 USD/oz，上漲幅度近倍或超過1倍。

請繼續往下閱讀...

長科 * 表示，公司持續透過製程改善與內部吸收來減緩壓力，但隨著金屬價格不斷攀升，現已超出可承擔範圍。因此公司將自2026 年 1 月 1 日起出貨的訂單，對 LED 導線架全系列產品實施價格調整。依據不同產品規格與結構，調幅將落在 15% 至 25%。

長科 * 指出，深知此舉對客戶營運規劃的重要性，因此提前通知，期盼給予客戶充足的時間進行安排，公司將一如既往，致力於提供穩定供貨、優質產品與專業服務，並持續與客戶共同成長、面對市場挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法