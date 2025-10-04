國際油價連日崩跌後終於上漲！週線慘創3個多月來最糟

國際油價週五（3日）收盤走高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（3日）收盤走高，但本週合計跌幅達8.1%，布蘭特原油期貨創3個多月來最大單週跌幅，係因石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）可能增產的消息拖累。

美國紐約西德州中級原油期貨價格上漲40美分或0.7%，收每桶60.88美元，本週大跌7.4%。

布蘭特原油期貨價格上漲42美分或0.7%，收每桶64.53美元，本週價格下跌8.1%，創3個多月來最大單週跌幅。

BOK Financial交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「OPEC + 增產預期，加上伊拉克 / 庫德輸油管道在關閉兩年後恢復輸油，原油賣壓湧現。」

他補充：「哈馬斯也正與川普政府就和平計畫展開談判。再加上本週稍早美國能源資訊署（EIA）公佈的利空庫存數據，短期內原油價格難以看漲。」

4名知情人士透露，OPEC +成員國可能在週日會議同意提高石油產量，其中，該組織領導人沙烏地阿拉伯力推大幅增產以奪回市佔，而俄羅斯則暗示增產幅度較小。

分析師指出，OPEC +增加供應的可能性，加上全球煉油廠在未來幾個月因維護及季節性需求下滑而放緩運行，預料將壓抑市場情緒。

Rystad分析師沙赫（Janiv Shah）表示，「隨著夏季需求結束，大西洋盆地的需求指標已經略有下降。自10月起，基本面顯示的供應過剩平衡正在加速形成。」

摩根大通分析師則認為，9月已是轉折點，石油市場將在第4季及明（2026）年進入明顯的供應過剩狀態。

伊拉克石油部本週表示，北部半自治區域庫德斯坦的原油在中斷兩年半後，於週六再次透過輸油管線流向土耳其。另一方面，美國總統川普向哈馬斯下達最後期限，要求其在週日晚間前同意其提出的結束以色列對加薩戰爭方案。

此外，週五美國加州雪佛龍位於埃爾塞貢多（El Segundo）的煉油廠在夜間發生火警。洛杉磯縣官員表示，火勢已被控制在單一區域。這座煉油廠是美國西岸最大煉油設施之一，產能達 29 萬桶 / 日。目前尚不清楚事故是否影響生產，不過分析師認為對油價的衝擊可能有限。

