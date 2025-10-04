黃金超狂週線連7漲 最新挑戰價曝光！

黃金價格週五（3日）上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（3日）上漲，徘徊在歷史高點附近，這也是連續第7週上漲，反映投資人日益擔憂美國政府長期停擺對經濟的影響，以及對聯準會（Fed）進一步降息的期待，瑞銀（UBS）預估，金價將在未來幾個月漲到每盎司4200美元。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司3884.18美元；12月交割黃金期貨上漲逾1%，報每盎司3908.9美元。

《路透》報導，本週金價上漲逾3%。Kitco Metals資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）說：「政府停擺時間愈長，對黃金市場來說越是穩定的利多因素。如果他們在週末意外達成協議，讓政府重新開門，那可能就會是個利空因素。」

美國參議院將再次就民主黨和共和黨提出的結束政府關門計畫進行投票，目前政府停擺已進入第3天，但沒有跡象表明任何1項計畫能夠闖關成功。

原定於週五發布的美國非農就業報告已遭延後發布，投資人只能依賴其他指標來判斷勞動力市場狀況。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人估10月降息1碼（25個基點）的可能性為97%，12月再次降息的可能性為85%。

瑞銀（UBS）預估，金價將在未來幾個月漲到每盎司4200美元，理由是「隨著美國實質利率下降，持有黃金的機會成本正在下降，而美元進一步走軟的預期，也是黃金的另一個利多因素。」

