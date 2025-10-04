台積電發重訊！子公司砸5000萬美元買固定收益證券

台積電（2330）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）3日發重訊公告，子公司TSMC Global Ltd.在同日取得固定收益證券，主要為公司債（XS3114891198），總計購買50萬單位，每單位價格為100美元（約新台幣3039元），累計交易總金額達5000萬美元（約新台15億元）。

根據公開資訊觀測站，台積電此次投資主要目的在於提升固定收益資產配置。根據說明，這項投資屬於固定收益規劃，並無涉及處分利益或損失。

台積電表示，本次交易並非關係人交易，且與標的公司沒有特殊關係，所有決策流程也未經董事會或其他核決層級審議；監察人或審計委員會也未提出異議。

至於投資後的持有狀況，台積電目前累計持有該證券50萬單位，持股比例不適用、且無任何權利受限情形。

根據數據，這筆有價證券投資（含本次交易）占公司總資產比例為6.06%，占歸屬於母公司業主權益比例7.98%，營運資金則達新台幣43兆6219億元。

