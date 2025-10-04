安全到技術都要！高雄海創專區最後一塊拼圖已拼上

動態定位系統操作訓練。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕高雄正朝「離岸風電人才重鎮」的方向前進，雖近年產業界傳出雜音，但隨著「海洋科技產業創新園區」逐漸落地，南台灣已展現能量，政府設定的離岸風電目標，2026年要達到5.6GW，園區內的三大中心海洋科技工程人才培訓與認證中心、產業創新研發中心，以及離岸工程中心，正是能源轉型的關鍵支點。

海上求生訓練，每兩年要回訓一次。（記者林菁樺攝）

海洋科技工程人才培訓及認證中心相對較早啟用，自2021年起累積已培育3711人次運維專業人員，協助140家以上國內外業者投入台灣離岸風電運維領域，不僅有技師在海上求生、高空作業等「安全」訓練，也跨足到葉片維修、動態定位操作等「技術」領域。

金屬中心副組長王振昌表示，離岸風機的機艙到轉接段就有40公尺的距離，除了基本爬梯吊掛，工作時也會搭乘垂直運輸升降電梯，但最重要都是「確保自己安全」。在高空作業訓練上就能看到技師身上有基本安全帶、工作定位繩等各種安全保護裝置，王振昌解釋，目前台灣開發的風場中，距離岸上最遠距離已有50公里遠，而一般風機的機艙中作業最多4到6人，當有意外發生，兩人共同垂降，就能大幅縮短搶救時間，目前風機技師安全訓練都是每2年要回訓一次，維持肌肉記憶。

近年也加入動態定位操作訓練，當船長把工作船開到一定位置後，就會交給動態定位操作員，以往若是自升式平台船，就有穩固四隻腳延伸打到海床，但風場已向深水區開發，就要透過衛星訊號等定位，也不僅用於工作船定位，海上吊掛訓練也能在此培訓，並可更換船模、場景，模擬畫面還搭配季風搖擺晃動，可讓操作員相當貼近實務操作，交通部航港局已鼓勵台灣籍船員來此訓練，包括台船環海、東方風能、長榮等都有派人在此培訓。

另外，在海上求生訓練也不可少，穿著厚重救生衣，如何在海中有方向、有系統成群結隊，圍成救生圈都能在此訓練。

金工中心處長陳維德表示，海洋科技工程人才培訓及認證中心是國內第一座具備多國際認證GWO、OPITO、NI、DNV的培訓機構，也是亞太GWO指定機構，許多講師、教官訓練要從韓國、日本送到這裡培訓。而海洋科技產業創新研發中心則是結合AI，開發無人化、數位化、智慧化等先進運為技術無人載具，加速我國運維自主化。

