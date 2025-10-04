四大利多助攻！台股一個月大漲9.83％ 漲幅全球第７大

根據統計，台股一個月大漲9.83%，漲幅全球排名第七強、亞洲第二強（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕無懼中秋變盤說，台股多頭氣勢凌人，指數創2萬6761點新高點。根據統計，台灣加權指數一個月以來，已經大漲9.83%，若與國際股市比較，台灣位居全球第7大漲幅、亞洲第2大，近期表現相當耀眼；投信機構表示，市場陸續上修今明年獲利預期，長線趨勢仍正向，在國際資金擁簇下，看好台股續創記錄。

若以近一個月股市表現來看，全球漲幅前7強依序是「委內瑞拉」漲21.64%、「費城半導體」漲18.21%、「道瓊貴金屬」17.52%、「費城金銀」17.29%、「AMEX金蟲」17.22%、「韓國」11.88%以及「台灣加權」漲9.83%。若只看亞股表現，台灣僅輸給韓國，漲幅名列第二強。

儘管美國政府關門，不過，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊表示，市場有四大利多匯集，包括：第1、美國關稅談判落幕，走向大致符合市場預期，短期關稅議題對市場影響、已大幅降低；第2、台美企業財報表現優於預期；第3、聯準會如預期於9月降息，挹注市場資金活水；第4、投資人對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，帶動大盤走勢比預期強勁。

對此，台新投信分析，如果從4月加權指數盤中最低點1萬7306.97點計算，到10/3歷史高點2萬6761點，底波段反彈已逾9400點、達9454點，因此，短期仍須留意回檔風險。

不過，由於台美重點科技公司大財報，多繳出亮眼成績，加上市場陸續上修今明年獲利預期，長線趨勢仍正向；換言之，若遇到大幅修正，反而是逢低布局的好機會，否則，股價一直往上衝，投資人也不願貿然跟著上車。

至於後市的布局策略，台新投信指出，今年以來，生成式AI應用快速擴散，帶動雲端伺服器、邊緣運算與各式AI終端設備的需求。IC設計公司負責核心晶片的研發與設計，是AI時代不可或缺的產業，無論是伺服器用的高速連接晶片、AI PC搭載的GPU協同晶片，或手機晶片的AI加速模組，背後都離不開台灣IC設計公司的參與。

相較於單一股票投資，投信業者表示，台股IC設計動能ETF能分散風險，對於剛入門或想參與IC設計成長的投資人而言，提供一個有效的投資管道，特別是在近期半導體族群波動加劇的情況下，ETF相對能降低個股漲跌過大的風險。

