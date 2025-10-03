自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中華電信工會抗議「金門陳姓立委」介入人事升遷 簡志誠回應了

2025/10/03 17:27

中華電信工會今日發出聲明，反對「金門陳姓立委」介入金門地區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。（記者王憶紅攝）中華電信工會今日發出聲明，反對「金門陳姓立委」介入金門地區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信工會今日發出聲明，反對「金門陳姓立委」介入金門地區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。

金門傳出有員工送禮、請立委關說升遷，且今年已經是第二次，甚至傳出有立委曾打電話給中華電信董事長簡志誠。對此，中華電信董事長簡志誠說，並未接到立委電話。

中華電信工會指出，近期發生金門陳姓立委介入中華電信金門地區員工升遷情事，此舉嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性，本會鄧理事長已強力要求公司、人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干渉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工。

知情人士指出，中華電信人事升遷都有一定程序，有SOP，主管看年度績效表現後，再經人評會討論，去年二方人互有誤解，已經協調清楚，而近期中華電信要報升遷案，又發生此事，事實上，升遷是資方的事情，跟立委、工會都沒有關係，若工會有意見，應該循正常管道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財