中華電信工會抗議「金門陳姓立委」介入人事升遷 簡志誠回應了

中華電信工會今日發出聲明，反對「金門陳姓立委」介入金門地區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信工會今日發出聲明，反對「金門陳姓立委」介入金門地區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。

金門傳出有員工送禮、請立委關說升遷，且今年已經是第二次，甚至傳出有立委曾打電話給中華電信董事長簡志誠。對此，中華電信董事長簡志誠說，並未接到立委電話。

請繼續往下閱讀...

中華電信工會指出，近期發生金門陳姓立委介入中華電信金門地區員工升遷情事，此舉嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性，本會鄧理事長已強力要求公司、人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干渉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工。

知情人士指出，中華電信人事升遷都有一定程序，有SOP，主管看年度績效表現後，再經人評會討論，去年二方人互有誤解，已經協調清楚，而近期中華電信要報升遷案，又發生此事，事實上，升遷是資方的事情，跟立委、工會都沒有關係，若工會有意見，應該循正常管道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法