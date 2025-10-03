映泰看淡第四季營運 佈局明年IPC雙應用引擎

映泰正積極切入工業電腦應用領域，鎖定佈局智慧製造、智慧城市雙主軸。（映泰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板廠映泰（2399）今年營運承壓，管理層今天在法說會表示，按照今年前8個月衰退幅度來看，第4季不會有太大起色，不過，公司目前正積極切入工業電腦（IPC）應用領域，鎖定佈局智慧製造、智慧城市雙主軸，目前在歐洲市場已有客戶正在進行概念驗證（POC），預計最快在下一季度就會有相關訂單落地。

市場觀察，今年由於超微（AMD）和英特爾（Intel）等上游晶片廠商，優先將產能分配給資料中心（data center）產品，導致PC相關的中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）供應受到排擠，供貨呈現時有時無的不穩定狀態，此現象預計至少持續至2026年第一季。

映泰指出，這種不穩定的供應模式，導致了板卡廠超額下訂（overbooking），但晶片商一方面卻又繼續削減供貨量，形成惡性循環。而且從實際面來看，整體PC市場的出貨總量為如預期，因此，映泰的產品策略正從過去的中低階產品，轉向以價值為導向的高階產品，專注於電競、工業電腦等利基型產品線，旨在提升整體獲利能力，而非僅追求出貨數量。

映泰觀察，台灣工業電腦能力享譽全球，眾多廠商在各自賽道頭角崢嶸，透過攜手系統整合商搶攻海外市場。目前旗下工業電腦業務的貢獻比重雖然不高，但絕對數金額持續成長，由於客戶對於AI應用方向的認知程度日益加深，公司只需提供穩定的硬體和底層軟體，客戶即可快速上手自行開發應用。

映泰認為，透過這類合作模式切入邊緣AI領域，有助於加速磨合效率，讓商業溝通更為順暢，因此2026年的營運可以抱持「審慎樂觀」的態度，公司將持續調整產品結構，並可能利用良好的現金水位進行策略性備貨，以應對銷售情報時點系統（POS）供應鏈同樣面臨的中央處理器供貨不穩定處境。

