銀行遭俄羅斯罰款 奧地利盼解除對俄制裁遭部分歐盟成員國打槍

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國《金融時報》3日報導，歐洲聯盟（EU）正在考慮解除與俄羅斯寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）有關的資產的制裁，以補償被制裁殃及的奧地利萊夫艾森國際銀行（Raiffeisen Bank International）。該銀行因俄羅斯報復歐盟制裁而被俄國法院勒令罰款。

該報導引述7名消息人士的話指出，在歐盟的俄羅斯制裁方案最新草案中，包括對價值約20億歐元（約台幣712億元）的奧地利建設公司「史卓堡」（Strabag）股份解凍的條款；這些資產被解凍後，將轉給萊夫艾森國際銀行。

這些股份原本的持有人是俄羅斯富豪德里帕斯卡，自俄羅斯入侵烏克蘭的2022年以來遭凍結至今，理由是德里帕斯卡被控在俄烏開戰後力挺俄國軍工複合體；而萊夫艾森國際銀行之所以能接收這些解凍資產，在於該銀行在被德里帕斯卡以前的公司Rasperia提告後，被俄羅斯的法院判賠同等金額的罰款。

該報還說，預料這項最初由奧地利提出的「解凍當補償」的做法，會在3日舉行的大使會議上遭數個歐盟成員國反對；反對的理由據信是部分歐洲官員認為，此舉恐合理化俄羅斯法院藉沒收西方在俄國的資產來報復歐盟制裁，甚至鼓勵其他被歐盟制裁的俄國寡頭起而效尤。

萊夫艾森銀行是在俄羅斯運營的最大的西方銀行，為該國通往西方金融的重要橋梁。

