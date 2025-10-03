TBCASoft攜手香港八達通 擴大無痛支付生態圈

區塊鏈公司鏈通科技（TBCASoft）宣布攜手香港八達通。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕區塊鏈公司鏈通科技（TBCASoft）持續拓展海外應用市場，宣布與香港主要的電子支付平台八達通卡（Octopus Cards Limited）成為策略合作夥伴，TBCASoft指出，這將顯著推進香港旅客的掃碼支付應用。

TBCASoft的服務HIVEX透過與海內外電子支付廠商合作，建構無痛的跨國支付體驗，最早插旗的是日本，而後進軍韓國。八達通在香港是最大的支付平台，其每日活躍用戶滲透率冠絕全港，也意味著HIVEX將覆蓋香港，將香港用戶含納進台灣、日本、韓國的支付生態圈。

請繼續往下閱讀...

TBCASoft說明，在八達通加入HIVEX的國際協作架構，在今年第三季起，八達通的500多萬名用戶可在HIVEX在亞太合作的700萬商家進行支付。公司也目標讓更多國家享受同樣便利的支付體驗。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵表示，此次與八達通的合作是HIVEX發展歷程中的重要里程碑，標誌著TBCASoft逐步實現成為全球行動支付網路的願景。

吳陵指出，HIVEX不僅連接錢包，更在打造具備擴展性、互通性及數據主權的多方信任架構，重新定義數位金融的未來；很高興能藉由八達通拓展香港市場。

八達通行政總裁應天麒表示，香港市民早已習慣八達通快速、安全及便民的支付體驗。很高興與TBCASoft等合作夥伴攜手，為客戶打造更加便捷智慧的跨境支付解決方案，客戶將可在海外享受同等無縫的支付體驗，並獲得夥伴的基礎設施及網絡支援。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法