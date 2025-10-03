5500億韌性預算挹注GDP 主計總處估帶動經濟成長0.65％

國民黨立委廖先翔3日質詢關切5500億規模的韌性特別預算，可帶動多少經濟成長率？主計長陳淑姿回應，國發會粗估0.415%、主計總處估0.65%。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕普發1萬元現金將於韌性特別預算通過後1個月內發放，針對立委關切政府5500億特別預算額對經濟成長率、GDP的挹注，主計長陳淑姿今（3）日說，國發會評估約帶來0.415%成長，主計總處則評估大概0.65%。

立法院會今邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長，列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

請繼續往下閱讀...

韌性特別預算規模達5500億元，其中普發現金預算佔2360億元。國民黨立委廖先翔關切，政府有無針對該預算對經濟成長率帶來的幫助進行評估？主計長陳淑姿答詢指出，政府已有粗估，國發會評估約將帶來0.415%經濟成長率，而主計總處預估大約0.65%。

廖先翔說，希望政府錢花下去要知道效果，事後會一起檢視韌性預算成效。

此前，國發會經發處長陳美菊9月11日在行政院會會後記者會上指出，根據過往三倍券邊際效應以及GDP平減指數來估計，普發1萬元約能貢獻GDP約0.415個百分點；2023年普發6000元部分，則是帶動0.3個百分點。

經濟部長龔明鑫當時也說明，理論上以普發6000元的比率來估算，普發1萬元應該可以帶動0.5個百分點，但實際需看替代性消費跟錢被存下來的比率，才能知道最後結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法