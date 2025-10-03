頂級商旅Caravelle登台 10月下訂最低入手價164.8萬元起

睽違5年，台灣福斯商旅全新的德國經典頂級商旅用車Caravelle 正式登台搶市。（台灣福斯商旅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕睽違5年，台灣福斯商旅全新的德國經典頂級商旅用車Caravelle 正式登台搶市，10月下訂最低入手價164.8萬元起，代表著台灣福斯商旅完成中大型商旅車級距中的最後一塊拼圖，以Multivan、ID. Buzz、Caravelle三大車款打造完整的產品陣線。

全新的Caravelle 車系編成包括兩款動力規格、共計3款車型，亦是同級距唯一提供4MOTION四輪傳動系統的車款，包括Caravelle Life 150、Caravelle Life 170 及Caravelle Life 4MOTION ，建議售價（含新車貨物稅減徵5萬元）分別為168.8萬元、186.8萬元及206.8萬元，10月前下訂，年底前交車的車主再享上市限量價分別為164.8萬元、182.8萬元及202.8萬元。

Caravelle 車身外觀造型承襲全新福斯家族設計語彙，盡顯頂級商旅車的大器車格和穩重氣派基調，動力全車系皆搭載直列四汽缸2.0升TDI渦輪增壓柴油引擎，並提供Caravelle Life 150 / Caravelle Life 170 雙動力規格，分別具備150 PS/36.7 kgm 和 170 PS /39.8 kgm最大輸出動能。

車室客艙空間表現及乘用配備也全面進化，全車系均為長軸版，共有3款車型均標配右側滑門，並可另選配雙滑門車型，相較於現行T6.1世代車型，Caravelle 擁有更長的車長、車寬和底盤軸距，車身長度首次增加至5.45m，輪拱寬度亦增加148mm，乘客艙長度也增加61mm，為乘客艙內部創造出逾3米長的寬敞空間。

內裝配備全面數位化，包括12吋數位儀錶板、13 吋觸控螢幕多媒體系統、8組USB充電插座、12組杯架、10具揚聲器音響系統等均為全車系標配。

全新 Caravelle 並搭載福斯集團最先進的智能駕駛輔助系統，Caravelle Life 150 車型標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識等駕駛輔助配備。

Caravelle Life 170 車型則標配符合Level 2 的智能駕駛輔助系統，增加ACC 主動式車距調節巡航、主動式車道修正輔助、車側盲點警示、後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）及離車安全警示系統。

Caravelle Life 170 標配乘客艙遙控啟閉電動滑門，以及外推式前車窗等貼心實用配備，滿足商務需求與長途旅程的便利性。

