賓士最貴車款要價1196萬起 限時展出7天

賓士最貴車款登台，Mercedes-Maybach品牌旗下首款雙座敞篷跑車SL 680 Monogram Series，每輛售價1196萬元起，也成為台灣賓士新任總裁賴恩凱抵台的處女秀。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕賓士最貴車款登台，Mercedes-Maybach品牌旗下首款雙座敞篷跑車SL 680 Monogram Series，以極致奢華的姿態搶進，每輛售價1196萬元起，台灣賓士特別在BELLAVITA麗寶廣場中庭，將奢華汽車與藝術交織在一起，打造一座宛若現代美術館，於10月6~12日每天11:30~19:00開放民眾參觀。

台灣賓士表示，全新的Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series，將汽車設計中最「浪漫奢華」的元素集於一身：敞篷、雙座、雙門跑車，作為品牌旗下第4款車型，象徵品牌擴大產品陣容的決心，更是迄今為止最具運動性的Mercedes-Maybach車型。

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 為史上最多Maybach 經典圖騰的車型，除了引擎蓋上方，軟頂敞篷亦採用具備隔音隔熱功能的淺黑色布料，皆佈滿 Monogram 經典圖騰，為彰顯其獨特性，更提供逾50種MANUFAKTUR特殊漆車色選擇，及兩款高訂專屬雙色氛圍。

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series ，是目前 Mercedes-Maybach 家族中唯一採取 Roadster 雙座敞篷設定的產品，搭載的全自動軟頂敞篷系統，僅需約15秒即可完成啟閉，並可在最高時速60公里內操作，可透過中央鞍座開關或於車外使用車鑰匙長按控制。

同時搭載由Mercedes-AMG 所開發的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，能爆發出驚人的 585 匹最大馬力與 800 牛頓米的峰值扭力，結合原本專為AMG 高性能車款打造的多片式離合器變速箱 Maybach SPEEDSHIFT MCT 9 速跑車變速箱，造就0-100 km/h加速僅需4.1秒的極致駕馭感受。

車體結構採用鋁合金與智慧化複合材料建構，透過高剛性設計確保了頂級的行駛舒適性與安全性，這種高剛性車體同時能使懸吊系統更專注於吸收路面顛簸。懸吊採用 ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統，此系統核心技術在於採用半主動式液壓穩定系統，取代傳統的機械式防傾桿，與GT 63 的設計相同。

