郭秩名領軍 金管會連續12年拿下國會連絡評鑑第1名

金管會連續12年拿下國會連絡評鑑第1名（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕叫我第1名！根據立法院國會助理工會今（3）日公佈第11屆第1次國會聯絡評鑑調查問卷，結果，金管會連續12年拿下公務機關第1名；負責督導的金管會參事暨公關室主任郭秩名表示，最感謝主委、副主委及各局處支持配合，公關室內外勤同仁的努力耕耘及付出，更感謝立法院各委員辦公室的支持肯定。

立法院國會助理工會於今年5月12日至5月23日間，進行立法院第11屆第1次國會聯絡評鑑工作事項，針對立法院113位立委國會辦公室發放問卷調查，共發出623份問卷，實際回收584份，回收率高達93%。

請繼續往下閱讀...

這份調查顯示，整體表現值得肯定的公務機關前5名分別是金管會、農業部、教育部、內政部警政署及交通部公路局。立法院國會助理工會表示，國會聯絡評鑑調查已行之有年，主要目的在於建立助理群體與各機關、聯絡人之間的良好互動關係；督促各單位國會聯絡人善盡職責，尊重並回應立法問政需求，以及持續提升國會與公務機關之間的溝通效率。

其中，擁有台大政研所碩士學位的郭秩名，深諳「公共關係的本色就是利人利己」，帶領團隊的最高準則為誠信榮譽與同理心；尤其，他待人親切有禮，在國內媒體界多年來，贏得好人緣，這也讓郭秩名被封為「12A參事」。他強調，非常感謝金管會主委、副主委、主秘的指導，以及各局處室長官的協助，更感謝團隊成員的付出與努力。金管會公關室下轄「國會聯繫組」與「新聞聯繫組」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法