川普神操作！英特爾股價漲瘋了 美政府持股衝至160億美元

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）股價週四上漲超過3%，過去一個月的漲幅已超過50%，這波漲勢推升其股價突破37美元，使美國政府持有的英特爾10%股份市值，增至約160億美元。

《CNBC》報導，川普政府於8月談妥投資英特爾的協議，以每股20.47美元價格購入4億3330萬股普通股，總金額達89億美元。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨後在社群平台X轉發保守派組織「美國成熟公民協會」（AMAC）的貼文，慶祝股價大漲。

美國政府收購英特爾股權的資金來源，來自前總統拜登推動的《美國晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）原本分配給英特爾的補助。英特爾已領取22億美元的CHIPS補助，並將再獲得57億美元，另有32億美元則來自另一項政府計畫。

英特爾執行長陳立武（Lip Bu-Tan）在聲明中表示：「川普總統對美國晶片製造的重視，正推動這個攸關國家經濟與安全的關鍵產業迎來歷史性投資。」

除美國政府之外，英特爾也吸引其他重量級投資者，包括軟銀，以及近期宣布投資50億美元的輝達（Nvidia）。輝達在9月宣布，將與英特爾合作共同開發資料中心與PC產品。

來自多方資金的挹注，幫助英特爾自谷底反彈。在今年稍早，英特爾股價曾跌至10多年來的新低。

市場週三（1日）傳出，英特爾正與超微（AMD）進行初步談判，以爭取AMD成為其晶圓代工客戶，英特爾股價當天也隨之大漲7%。

