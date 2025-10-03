龔明鑫：「台灣模式」分享產業聚落經驗 堪比矽谷不會因此被掏空

經濟部長龔明鑫3日赴立法院院會備詢。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院副院長鄭麗君昨（2日）強調，在「根留台灣、布局全球」的前提下，政府將提出不同於歐盟、日、韓的「台灣模式」，以四大面向推動在美打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，深化台美供應鏈合作。對此，經濟部長龔明鑫今（3）日說，台灣科學園區的群聚模式已是國際典範，未來將樂意把成功經驗分享給友邦，強化合作連結，帶動台灣產業更正向發展。

龔明鑫今天進入立法院議場備詢前受訪指出，經濟部一向秉持總統指示，立足台灣、布局全球並行銷全世界。科學園區的發展模式就像矽谷一樣，成功經驗吸引各國借鏡或連結，但並未因此遭掏空，反而更加強大。他強調，台灣可把科學園區的經驗分享給有興趣的友邦，透過合作帶動科學研究與產業發展，形成正向循環。

至於不同國家的合作方式，龔明鑫說，模式並非完全相同，有些國家可能願意提供行政措施、土地、水電等設施作為條件，其他國家條件則不同，未來將視各國狀況調整合作方式。

針對學者示警國際規模擴大恐削弱供應鏈及勞動條件的疑慮，龔明鑫回應，台灣勞動條件已有「勞基法」保障，美國等國家雖有差異，但都遵循國際勞工規範。在這樣的原則下，台灣與友邦都能進一步討論如何落實，確保合作符合勞工權益與國際標準。

