焦點股》明泰：9月營收創今年新高 開高震盪

明泰1.6T水冷式交換器採用博通最新TH6晶片。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股明泰（3380）受到9月營收雙增激勵，今日股價開高走高，早盤一度攻高到30.75元，漲幅7.14%，不過在賣壓出籠下，漲幅縮小，截至10:25分，股價暫報29.6元，上漲0.9元，漲幅3.14%，成交量逾4700張。

明泰9月營收22.68億元，創今年新高，月增26.91%、年增18.78%。累計1-9月營收160.54億元，年增1.51%。

請繼續往下閱讀...

明泰日前宣布開發出1.6T水冷式交換器，搭載博通（Broadcom）Tomahawk 6晶片，提供高達102.4 Tbps的交換容量。明泰800G交換器預計今年底量產，並會開始小量出貨，1.6T預計明年第2、3季送樣給客戶。

明泰指出，1.6T交換機採用水冷散熱方案，單顆水冷板解熱超過1.8KW，相較傳統氣冷，空間更小，效率更高，在數據中心的空間規劃及能耗都獲得紓解。全水冷設計，及電源模組彈性設計可以符合次世代ORv3 800V機櫃的規劃；整體水路規劃偵測洩漏機制，第一時間安全關閉水冷系統，並提供維修人員寶貴維護時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法