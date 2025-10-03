焦點股》南電：IC載板漲價潮延燒 帶量再噴出

南電受惠BT載板與ABF載板漲價題材，備受法人看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠南電（8046）因AI伺服器與網通交換器需求強勁，加上上游T-Glass玻纖布缺貨且原物料漲價，南電BT載板與ABF載板漲價效應顯現，未來可能出現供應缺口，受到多家外資看好，南電今日股價再獲買盤進場點火拉抬，一度大漲近5%，外資看好IC載板進入漲價循環週期，明年還有上漲空間，看好南電獲利有望明顯提升。

截至10:26分左右，南電股價上漲3.25%，暫報238.5元，成交量逾1.84萬張，超越昨日全天的1.24萬張。

請繼續往下閱讀...

南電8月營收38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，創29個月以來新高；亞系外資指出，觀察BT載板與ABF載板此波ASP（平均單價）上升趨勢將類似於上波2020至2021年的情況，明年還有更多上行空間，由於T-Glass玻纖布供給短缺，加上記憶體需求優於預期，預期明年BT載板與ABF的ASP將年增39%、24%，有助南電獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法