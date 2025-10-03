捷安特涉「強迫勞動」遭美國海關暫扣，監委要查主管機關責任。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國際自行車知名品牌捷安特（GIANT）公司巨大機械工業股份有限公司（下稱巨大公司），遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控，於我國境內製造的自行車、零件及配件涉有強迫勞動情事，因此對該公司出口美國貨物發布暫扣令。監察委員王幼玲、賴振昌今（3）日說，本案衝擊我國製造業聲譽及國際形象，監委對此甚表關切，宣布申請自動調查。

據CBP指出，巨大公司涉違反國際勞工組織（ILO）界定強迫勞動指標中的5項，涵蓋濫用弱勢處境、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作等指標。

請繼續往下閱讀...

監委王幼玲、賴振昌說，本案為我國業者因勞動人權爭議受制裁之企業事件，影響我國聲譽及形象甚鉅，亦凸顯國內廠商及相關主管機關在勞動人權議題上，似仍有不足待改善之處。

監委表示，國內企業對於勞動人權政策意識是否充分？主管機關應如何確保勞工免遭強迫勞動及侵害人權情事？攸關勞工權益、人權保障及我國國際形象，有深入調查之必要。

