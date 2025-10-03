焦點股》緯穎：董座釋利多 衝上新天價

緯穎目前在手的伺服器訂單水位已可看到2026年、2027年，主要客戶都持續加碼。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠於董事長暨策略長洪麗寗昨日釋出營運利多，激勵股價點火，今日股價早盤衝上3540元新天價，隨著獲利了結賣壓出籠，漲勢收斂，截至上午9時39分暫報3440元，漲幅3.77%，成交量1563張。

洪麗寗昨日表示，以今年下半年來看，除了第3季ASIC（特殊積體電路晶片）伺服器專案營收表現優異外，在AI伺服器比重增加下，累計營收也大幅優於去年表現，全年確定會大幅成長。目前在手的伺服器訂單水位已可看到2026年、2027年，主要客戶都持續加碼，整體產業情況相當樂觀。

洪麗寗提到，ASIC伺服器機種多使用於特定應用領域，市場百花齊放並且不會互相取代，明年將維持多元發展的態勢。旗下美國新廠預計會在今年底至明年初陸續啟用，墨西哥廠也將繼續配合客戶生產需求；同時，公司也密切攜手合作夥伴，共同研究超高效率的散熱解決方案。

