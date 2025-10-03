美政府關門 白宮預告聯邦機構恐裁員數千人

白宮表示，川普考慮在政府關門期間裁減「數千個」聯邦工作崗位。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮透露，美國總統川普（Donald Trump）在與預算主管沃特（Russell Vought）會面前，正在考慮裁減「數千個」聯邦工作崗位，希望透過擴大對民主黨的施壓，結束政府停擺的狀態。

《彭博》報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週四（2日）表示，裁員幅度可能達數千人，白宮整個團隊仍在努力確定可能的裁員方案。李威特補充，將審查那些與政府價值觀不符的機構，白宮認為，這些機構「浪費了納稅人的錢」。

在李威特發表上述言論之前，川普週四稍早在社群媒體上表示，他計劃與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特見面，確定他建議削減哪些「民主黨機構」，以及這些裁員是暫時性還是永久的，川普直言這些機構大多是「政治騙局」。

共和黨員試圖利用永久削減聯邦職位的威脅，來讓民主黨員投票通過支出法案以支持政府重啟。但一些預算專家認為，在政府關門期間花錢進行永久性裁員是違法的行為。

眾議院議長強生（Mike Johnson）週四在白宮會見川普，他先前也為川普的威脅辯護，稱總統有權在政府停擺期間解僱員工，並削減支出，將撥款不足的責任歸咎於民主黨。強生表示，如果他們讓政府繼續關閉，情況只會愈來愈痛苦。

目前仍不清楚聯邦政府削減支出的規模，但西維吉尼亞州共和黨籍參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）預測，削減幅度可能會「相當大」。

白宮撤回撥款並解僱聯邦工作人員的行動旨在向民主黨施壓，迫使他們投票支持政府重啟，這種強硬手段遠遠超出政府停擺期間的常見做法。在政府關門期間，許多聯邦工作人員通常會被迫休假，等到政府資金到位後再領取補發的薪水。

國會預算辦公室預測，政府停擺期間將有約75萬名員工被迫休假，每天的薪資損失金額高達4億美元（約新台幣121.8億元）。

