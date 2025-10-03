焦點股》義隆電：美系外資喊買150元 跳空大漲

義隆電後市受到外資看好。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控IC廠義隆電（2458）獲得美系外資調高評等以及目標價，看好蘋果MacBook有望引進觸控板，且x86筆電將逐步導入觸覺反饋功能，再加上義隆跨入無人機布局，未來表現可期，給予義隆電「買進」評等，目標價上看150元，義隆電今日股價跳空開高，一度逼近漲停。

截至9:20分左右，義隆電股價大漲5.47%，暫報135元，早盤一度來到139.5元，成交量逾3640張，較昨日全天成交量917張大增。

義隆電董事長葉儀晧對於跨入無人機市場相當有信心，葉儀晧日前表示，預估無人機相關晶片明年有望翻倍成長，義隆電產品全部為MIT（台灣製造），展現獨特產品差異化，第一代無人機晶片已經量產，結合終端裝置AI影像辨識模型與AI生成式資料擴增技術，開發出具備雲台目標偵測、智慧追蹤與360度自動避障的無人機核心功能，並與中研院共同開發軍事無人機應用的第二代無人機晶片，預期明年下半年量產出貨，轉投資子公司義晶科技自有的影像信號處理器晶片ISP（Image Signal Processor）也在本季量產出貨。

