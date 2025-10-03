桃市府組專家團總體檢大潭電廠 籲經濟部建立制度化監管模式

桃市府整合各機關資源，2日針對大潭電廠新建7至9號燃氣機組進行總體檢。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應興達電廠新建燃氣機組火警事故，桃市府整合各機關資源，昨（2）日針對大潭電廠新建7至9號燃氣機組進行總體檢，專家學者現場指出，新設7至9號機組部分設備尚未完成交接，中控中心消防圖控目前無法整合火警發報，建議提早完成建置交接，桃市府表示，會將總體檢結果函報經濟部，籲針對全國電廠建立長期與制度化的監管模式。

桃市府表示，此次總體檢聯合經發局、消防局、環保局、勞檢處及建管處，並偕同外部專家學者共同執行，檢視內容包含建物公安、環境檢查、勞動安全、電力與供氣設施4項。

經發局表示，桃園市為產業重鎮，供電為經濟發展關鍵，統計去年電力自給率約154.7%，總發電量約456.6億度，其中，大潭電廠就佔了80%，為北部主要電力來源，為確保電廠公共安全與環境風險控管，桃市府進一步啟動全面性總體檢。

台電公司則由總經理王耀庭及副總經理孫禹華率領大潭電廠廠長、北部施工處及發電處主管出席，台電表示，興達電廠火警持續進行事故細部調查，也將全盤檢討研擬改善措施，針對大潭電廠天然氣洩漏防制，除了有完整應變SOP，更超前部署落實4項自主精進作為，分別為盤點全廠天然氣偵漏器、天然氣管線全線檢漏及改善、強化天然氣管線法蘭螺栓巡鎖機制、增訂PCHE洩漏火災應變SOP及實地演練，盼有效提升安全層級及危機處理能力。

專家學者於現場指出，新設7至9號機組部分設備尚未完成交接，中控中心消防圖控目前無法整合火警發報，建議提早完成建置交接；另有專家建議，大潭電廠未來辦理甲級災害應變演練，可同時納入市府、經濟部共同參與，朝向有想定、半預警、無腳本、不壓縮時序模式辦理，其他還有7號機組二氧化氮量表數值不準的問題，建議台電要應定期校正儀表。

經發局表示，為即時掌握大潭電廠供氣風險狀況，已與大潭電廠建立聯繫平台，一旦發生事故可在第一時間通報區公所及里長，以利即時做好通知及應變等措施，保障市民的生命財產安全，後續桃市府也會依照專家學者建議，持續要求大潭電廠逐步落實，也會將總體檢結果函報經濟部，並建請經濟部針對全國電廠安全研議改進方向，並建立長期與制度化的監管模式。

