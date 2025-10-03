高雄市前3季房屋買賣移轉銳減逾3成 鼓山區慘不忍睹

高雄鼓山區今年前3季房屋買賣移轉棟數驟減6成。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕受到央行選擇性信用管制影響，高雄市今年前3季房屋買賣移轉棟數比去年同期銳減逾3成，尤其過去的交易熱區鼓山區驟減超過6成，市況只能以「慘不忍睹」形容。

根據高市府統計，今年1至9月份，高雄市的房屋買賣移轉棟數共2萬3374棟，對比去年同期的3萬5713棟，足足少了1萬2339棟，減幅達34.5%。

高雄房市近3年指標熱區當屬台積電設廠的楠梓區，去年前3季房屋買賣移轉棟數達4462棟，今年前3季只剩下2877棟，減幅達35.5%，比全高雄市的跌幅還大，顯示過往熱賣的「台積宅」也冷卻，但還稱不上是「重災區」。

最慘的是，屬於高雄市豪宅聚落的鼓山區，擁有農十六與高雄美術館兩大重劃區，不僅綠地面積大，軌道運輸、醫療、學校等一應具全，還有商場興建中，是房仲最密集的一級戰區，去年前3季買賣移轉棟數達2694棟，今年前3季跌到剩下1017棟，總計少了1677棟，跌幅高達62.2%，業界形容「不只腰斬，根本是深不見底」。

