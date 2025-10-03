在好市多上架可能狂賺或分分鐘虧死 商家揭閃亮貨架背後秘辛

好市多嚴苛門檻、霸王退貨風險與價格壓力，有華人商家直言可能「分分鐘虧死」。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）龐大的數員紅利，吸引商家紛紛搶進，然而閃亮貨架背後，隱藏著無數合作商家的掙扎或成功，外媒報導，在這場賭局中，一邊是海量曝光與銷售爆發的誘惑，另一邊則是嚴苛門檻、霸王退貨風險與價格壓力，有華人商家直呼合作「太難」，甚至可能「分分鐘虧死」。

世界日報報導，好市多的魅力無人否認，根據公開資料顯示，其2024年營收高達2400多億美元，美國本土有超過600家門市，吸引數千萬忠實會員。

請繼續往下閱讀...

對於商家來說，如果能與好市多合作，意味著商品瞬間面對主流消費者，曝光度、銷售量大幅提升，同時也會打響知名度，利於和其他商家的後續合作。

不過，與好市多合作也是一場賭局，南加州小商家夏冰銷售團隊設計的玩具、工藝品，雖進入美國市場多年，並在亞馬遜等平台小有成績，但他始終對進軍好市多望而卻步，夏冰指出，「我們行內流行一句話，如果不缺錢、不怕虧本，才敢與好市多談合作。」

夏冰進一步指出，好市多要求至少100萬美元（約新台幣3040萬）的美國銷售業績，才有資格談合作，這對小商家來說門檻較高。

此外，好市多的「霸王條款」規定也讓商家面臨巨額損失，夏冰透露，如果顧客退貨，退貨風險由原供應商承擔；如果商品銷售業績不好，則會打折處理，折扣帶來的損失也須原始供應商一起承擔。

由於好市多的「無條件退貨政策」是其王牌，顧客可退回幾乎任何商品，甚至包括吃了一半的食物，這為好市多贏得極高忠誠度，但也將風險轉嫁給供應商。

據USA TODAY報導，１位不願具名的供應商高管指出，「我們必須接受所有退貨，無論原因如何，我們都會毫不猶豫地接受。」因為擔心失去好市多和其他大型超市的生意。

這位供應商表示，退貨率可能高達20%甚至更高，具體取決於產品。他們不僅需要承擔退貨損失，還必須承擔將退貨運回倉庫費用、以及所有其他相關費用。

這位高管指出，他曾為好市多供應割草機，「春天很快賣出去，到了10月又飛快退回。我們收到的二手割草機甚至都不是我們的品牌，人們買新的割草機，把舊的放進盒子再退回來。」

除了退貨風險之外，關稅升級讓華人供應商雪上加霜，路透報導，好市多今年3月要求中國供應商降價，以抵消關稅影響。1位華人電子配件供應商表示：「只能咬牙降價，否則合作就黃了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法