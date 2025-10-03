國際油價崩至4個月新低！ 摩根大通警告：油市已轉折

國際油價週四（2日）下跌約2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（2日）下跌約2%，收在4個月來最低水準，連跌4個交易日，主因市場憂心在本週末 OPEC+ 會議前供給過剩。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.30美元，跌幅2.1%，收在每桶60.48美元，為5月30日以來最低。

布蘭特原油期貨下跌1.24美元，跌幅1.9%，收在每桶64.11美元，創6月2日以來新低。

3名知情人士透露，OPEC+ 可能同意在11月將產量日增最多50萬桶，是10月增幅的3倍，原因是沙烏地阿拉伯試圖奪回市占。

摩根大通分析師週四表示：「我們認為9月是一個轉折點，油市正朝2025年第四季及明年大幅供過於求的方向發展。」該行指出，潛在的 OPEC+ 供給增加、因維修而放緩的全球煉油廠開工率，以及未來數月的季節性需求下滑，都將加速原油庫存的累積。

美國能源資訊署（EIA）週三指出，因煉油活動與需求轉弱，上週美國原油、汽油及蒸餾油庫存上升。

PVM Energy 分析師則寫道，需求疲軟的跡象加劇了供應過剩的擔憂，「各方對石油需求預測分歧不小，但平均而言，今年1月至9月的預測數字已下修了每日15萬桶。」

