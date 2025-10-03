高盛1句話解讀「金價突破」! 曝1情境將推升金價看5000美元

高盛表示，西方個人投資者意外大舉增持的推動下，金價漲勢可能尚未結束。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛發布最新報告，強調近期金價突破的關鍵驅動力之一，是西方投資者對黃金ETF的強勁需求。據報導，高盛認為，若「私人持有」的美國國債資金僅1%轉向黃金，金價理論上就可推升至接近5000美元/盎司。

該報告顯示，9月流入黃金ETF的資金量達到了109噸，而該行的模型基於利率走勢預測的流入量僅為17噸。其中，投機性部位在過去1個多月的漲幅中僅能解釋約1個百分點，且在最近3週並未增加。

高盛長期看多黃金，並將其列為「最高信念」的多頭大宗商品。分析師 Daan Struyven、Lina Thomas 與 Alexandra Paulus 指出，9月黃金ETF錄得109噸的流入，而模型僅預測17噸，超預期幅度龐大。這表明，近月金價上漲超過10%，並非投機資金推動，而是來自「信念堅定」的西方個人投資者，增強了漲勢的可持續性。

報告進一步指出，自8月下旬以來，黃金價格已上漲超過10%，強勢突破了第二、第三季的交易區間。報告稱，此輪上漲的主要動力來自「信念堅定」的買家，而非投機性短線資金，增加了本輪漲勢的可持續性。

但高盛也警告，金價上漲風險正在加大。首先，本輪漲勢的投機成分極低，基礎相對穩固；其次，由於黃金市場總量相對較小，即使固定收益資產中僅有微小比例轉向，也足以引發金價的另一波大漲。

該行預測，金價將在2026年中達到4000美元/盎司，2026年底進一步升至4300美元/盎司。在經濟成長放緩、宏觀政策不確定性加劇的情境下，黃金被視為相對股債資產更具吸引力的避險工具。

