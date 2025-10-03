每5分鐘向中國發送1次數據！專家揭 :「這款」人形機器人有2大安全漏洞

專家點名，中國宇樹科技的人形機器人有重大新漏洞。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國正不斷鞏固在全球機器人技術領導者的地位，號稱是中國機器人龍頭企業的宇樹科技（Unitree Robotics），卻被爆出最新的重大資安漏洞。據報導，宇樹科技的G1人形機器人，每隔5分鐘就會自動向位於中國的伺服器回傳數據，內容包括音訊、視訊以及各種感測器資料，這些都是未經擁有者的同意或告知。

此外，根據《IEEE Spectrum》報導，安全研究人員Andreas Makris和Kevin Finisterre在上個月20日揭露，宇樹科技多款機器人使用的低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）WiFi配置介面存在一項嚴重的漏洞，可能讓攻擊者取得root等級的控制權限。

值得注意的是，這個漏洞被稱為「UniPwn」，影響宇樹科技的Go2與B2四足機器人，以及G1與H1人形機器人，並具備「蠕蟲化」特性。

所謂「蠕蟲化」，是指一旦某台機器人被感染，就能直接掃描 BLE 範圍內的其他 Unitree 機器人並自動入侵，進而建立一個無需人工干預即可擴散的機器人殭屍網路（botnet）。根據《IEEE Spectrum》，這是商業人形機器人平台首次被公開的重大漏洞。

分析師表示，宇樹科技是接單銷售最積極的中國機器人新創公司，號稱在全球銷售機器人的市占達60-70%。近年憑藉價格低於競爭對手、容易取得的四足與人形機器人，迅速打入多國實驗室、大學，甚至部分警察單位。

報導指出，宇樹科技的BLE漏洞是如何被利用。簡單來說，宇樹科技機器人與其他機器人一樣，會使用初始的低功耗藍牙（BLE）連線，以協助使用者設定Wi-Fi網路。儘管BLE有加密，但若駭客使用早已外洩的硬編碼加密金鑰「unitree」，透過這把「通用鑰匙」，即可成為經過驗證的使用者，透過藍牙入侵。

之後，攻擊者便能注入偽裝成Wi-Fi SSID與密碼的任意程式碼，當機器人嘗試連接該Wi-Fi時，便會在沒有任何驗證的情況下以root權限執行該程式碼。換句話說，原本為便利而設計的功能，卻可能被駭客利用，完全控制機器人。

他指稱，過去也在Unitree Go1機器人發現後門漏洞，到底這些漏洞是刻意設計，還是單純的草率開發，不管哪個答案都很糟糕。此外，Makris也發現，G1人形機器人每隔5分鐘就會自動向位於中國的伺服器回傳數據，這些都未經擁有者同意或告知。

據報導，這2位安全研究人員在今年5月聯繫宇樹科技，嘗試「負責任地揭露」這個漏洞。宇樹科技卻直到上個月29日表示，他們已經注意到部分用戶發現了安全漏洞與網路相關問題，聲稱已完成大部分修復，近期推送更新。

