路透：川普在期中選舉前將手伸向半導體、製藥等30產業

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據6名以上知情人士透露，川普政府正在尋求涉及多達30個產業的交易，橫跨半導體、製藥、AI（人工智慧）、能源、採礦等關鍵產業，涉及數十家被認為對國家或經濟安全至關重要的企業。

在某些情況下，美國政府會提供關稅減免，以換取讓步、收入保障或入股陷入困境的公司等其他類型的援助。消息人士稱，這些快速推進的交易旨在為美國總統川普在2026年中期選舉前贏得政治勝利。

《路透》報導，據2名知情人士透露，禮來公司（Eli Lilly）被要求生產更多胰島素，輝瑞（Pfizer）被要求生產更多乳癌用藥愛乳適（Ibrance）和膽固醇藥物立普妥（Lipitor）。總部位於倫敦的阿斯特捷利康（AstraZeneca）則考慮在美國設立新總部。

知情人士表示，製藥公司高層幾乎每天都會接到白宮工作人員、衛生及公共服務部以及商務部等機構高層人士的電話。

但製藥公司只是冰山一角，知情人士指出，川普政府正在尋求多達20至30個產業的交易。據6名知情人士透露，這項計劃旨在利用政府的廣泛權力，推動企業進一步實現川普的目標，將製造業轉移到美國，減少對中國的依賴，加強關鍵產品的供應鏈，並為國庫做出貢獻。

知情人士稱，川普政府的推廣活動以觸及經濟的各個領域，包括半導體、人工智慧、量子運算、關鍵礦產、造船、能源、電池生產、製藥和貨運。

整體來看，對於美國經濟計劃中的干預扭轉了政府長期以來不會對私人企業伸出手的態度，民營企業是美國資本主義的一個特徵。紐約哥倫比亞大學（Columbia University）公司法教授柯飛（John Coffee）表示，令人驚訝的是共和黨政府比以往任何一屆民主黨政府都更遠離傳統資本主義。

知情人士表示，川普政府正在尋求美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，DFC）的協助，讓這個鮮為人知的聯邦機構在監督和資助這項計劃方面發揮重要作用。

該機構於川普首個任期內成立，旨在為發展中國家的食品、醫療和其他計劃提供低成本資金。但該機構6月向國會提交的一項提案將大大擴大其權力和影響力。

根據《路透》看到的計劃副本，法案將其融資能力增加3倍多，從600億美元（約新台幣1.82兆元）增至2500億美元（約新台幣7.62兆元），同時設立一個股權基金，負責支持關鍵領域，包括基礎設施、能源、稀土礦和供應鏈，幾乎囊括任何「符合美國經濟和國家安全利益」的領域。

