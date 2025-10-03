高齡母堅決不住養老院爆衝突！女兒嘆用「這招」後仍難安心

高齡者在住院之後，「接下來要在哪裡生活」這個問題，常常成為壓在家人心頭的一大重擔。安養機構示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者在住院之後，「接下來要在哪裡生活」這個問題，常常成為壓在家人心頭的一大重擔。子女往往不得不在入住機構、同住或申請居家照護等選項之間做出選擇。然而，當父母的意願與子女認為的「最佳判斷」發生分歧時，這個選擇有時就會帶來深深的遺憾。日本一名51歲女子的野村久美（化名）在79歲母親和子（化名）骨折住院後，希望將她送到機構照顧，但母親的拒絕比想像中還要強烈，最終只好答應母親返家，儘管久美裝設扶手與監視攝影機，並安排訪問照護等，但仍難以安心，不知道該如何是好。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，獨居的和子今年春天在自家玄關跌倒，導致大腿骨骨折住院。久美說：「母親跌倒被救護車送去急診時，我真的嚇壞了。雖然幸好只是骨折，但考慮到她的年紀，讓人害怕的是下一次會怎樣。」

請繼續往下閱讀...

在母親住院期間，醫院的人員告訴久美，和子出院後要繼續獨居，可能會有相當大的困難。久美說：「母親下肢變得不穩定，需要拐杖或扶手。再加上健忘的情況變多了，我也擔心火源等安全問題。」

久美第一次向正在復健中的母親提出入住機構安養的建議，是在出院前兩週。她說：「家裡有很多階梯，沒有人隨時照看，還是住在機構比較安心吧。」

然而聽到這句話後，和子的表情瞬間變了，直呼：「我要回家。我才不要進什麼機構！」母親的拒絕比想像中還要強烈，甚至在主治醫師面前斬釘截鐵地說：「我一定要回到自己家裡！」

「光靠年金根本住不起」、「我還沒老到那種程度」、「被關起來很可怕」...和子提出了各種理由，但最大的原因，或許是「失去了自己的歸屬感」最難以接受。

最終，和子也回到自己家中，久美決定裝設扶手與監視攝影機，並安排訪問照護，但這是否真的是「最佳選擇」，她心中仍有疑慮，坦言：「雖然可以在白天確認母親的安危，但夜晚若感到害怕或孤單，我們卻無法照顧到。母親說『住在熟悉的家最安心』，但這真的是安心嗎？」

報導分析，高齡者的「居住選擇」，往往牽涉到尊嚴、生活習慣、家人負擔與制度限制等多重因素。特別是在出院的當下，高齡者「想回到原來生活」的願望，常常和家屬「不想再讓他冒險」的想法正面衝突。至於高齡者「接下來要住在哪裡」，對家人而言，同樣是一連串沒有標準答案的抉擇。

報導建議，趁著還健康時，讓本人、家屬與專業人員一起討論「未來希望怎麼生活」，或許才是避免遺憾的關鍵一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法