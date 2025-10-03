不靠爸媽！21歲男大生存下350萬元 靠「這招」贏過同齡人

許多美國人在大學畢業時會背負學貸，但21歲的美國青年韋德靠著加入國民兵，改善了財務狀況。圖為美國國民兵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多美國人在大學畢業時會背負學貸，但21歲的美國青年韋德（Ben von Werder）很可能在2026年秋天從普渡大學會計系畢業時，就已擁有正的淨資產，截至2025年9月16日，他的存款與投資合計就高達 11.5 萬美元（約352萬元新台幣），這歸功於幾個因素，韋德在青少年時期便持續打工，將大部分收入存入投資帳戶，並加入美國國民兵以換取免費的大學教育，他也刻意避免過多揮霍，而他的投資策略，主要是選擇廣泛的市場指數基金，「我盡可能利用自己年輕的優勢，把時間變成投資成長的助力」。

《CNBC》報導，韋德表示，自己從小在節儉的家庭長大，父母都是老師，父親幫助他養成良好的儲蓄習慣，由於家裡曾因卡債承受財務壓力，韋德因此在上高中前就開始打工，像是足球比賽裁判，就讀高中期間他還在養老院和熟食店當過服務生。

請繼續往下閱讀...

15歲時，父母協助他開設「UTMA帳戶」（Uniform Transfer to Minors Account），這讓成年人能在孩子滿18歲前替他們進行投資。到了韋德準備上大學時，父母已替他的兩個哥哥姊姊支付學費，沒有存款能再支援他，韋德這時看到印第安納州國民兵的招生傳單，主打「免費大學學費」，於是決定藉此完成學業。

除了大學學費全免外，他在訓練期間每月可從國民兵領取400至550美元。（約1.22萬至1.68萬元新台幣）在2023年9月至2024年8月赴中東的11個月部署任務中，他的月收入更高達約6000美元（約18.3萬元新台幣）。

此外，韋德還在秋季學期擔任高中足球隊教練，額外賺進2000美元（約6.1萬元新台幣）。

雖然服役義務讓韋德在此期間休學兩年，但他認為，能獲得免費的大學教育，已經替他的財務打下基礎。由於在服役或訓練期間，他無需負擔住宿、餐飲與衣物費用，因此能把國民兵收入的95%存起來，持續壯大投資組合。

在投資策略方面，韋德主要選擇市場指數基金，讓他能分散投資於多家企業與產業，並布局長期成長，「我非常喜歡被動投資，不想讓自己過度思考」。

完成服役後，韋德打算繼續專注於學業與投資，並希望畢業前能存一些旅費，來一趟出國旅行。韋德即將在2026年秋天報考會計師執照，並計畫在印第安納波利斯或芝加哥找到工作。

至於長遠的投資目標，韋德強調：「對我來說，重點不在於變得富有」、「更重要的是擁有財務安全，讓我有自由選擇想從事的工作、想住的地方，以及自己想要的生活方式，並能承受經濟循環的波動。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法