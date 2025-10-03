台積電注意？Rapidus 2奈米找到兩名大客戶 還有人在排隊

日本晶片國家隊Rapidus宣布，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽約，加劇與台積電、三星和英特爾（Intel）等晶片巨擘的競爭。

日本媒體《北海道新聞》、《Wccftech》報導，Rapidus社長小池淳義透露，數家美國大公司對Rapidus製程展現濃厚興趣，Rapidus將考慮與美國數家企業合作，明（2026）年開始生產客戶產品原型。

請繼續往下閱讀...

潛在合作夥伴中，小池淳義強調IBM與半導體設計公司Tenstorrent處於領先地位，也不排除與其他公司簽訂合約的可能性。

IBM長期以來是Rapidus合作夥伴，提供封裝技術與共同研發支援，搶先採用Rapidus 2奈米製程並不令人感到意外。

Tenstorrent則是家以RISC-V架構為核心建立廣泛人工智慧（AI）產品組合的先行公司之一，執行長凱勒（Jim Keller）過去曾在英特爾及超微（AMD）擔任高階主管，他素來以做出與眾不同、跳脫常規的舉動而聞名，這次與Rapidus的潛在合作似乎也是其中之一。

除上述兩間公司外，市場曾流傳輝達（NVIDIA）也正評估把Rapidus納入供應鏈的選項，但目前還無法確定這項傳言是否為真。

Rapidus 2奈米製程持續快速邁進，該公司預計2026年第1季提供客戶製程設計套件（PDK），意味2026年底或2027年初可能開始量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法