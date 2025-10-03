自由電子報
馬斯克控Netflix提倡跨性別　號召支持者取消訂閱

2025/10/03 01:54

〔中央社〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天指責串流平台Netflix提倡他所稱的「跨性別宣傳」，呼籲他在社群媒體上的2億2700萬名追隨者取消訂閱。

馬斯克在他最新一場文化戰爭運動中，加入由保守派社群帳號Libs of TikTok發起的抵制行動。

Libs of TikTok 以 Netflix播出動畫影集「靈異遊樂園：無路可逃」（Dead End: Paranormal Park）以及其企業多元化政策為由，呼籲抵制Netflix。

「靈異遊樂園：無路可逃」的創作者史蒂爾（Hamish Steele）因在社群媒體上對保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）9月遇刺一事發表評論，遭部分網民認為言論不敬，進而引發反彈。

馬斯克昨天在他擁有的社群平台X轉發Libs of TikTok的貼文，並寫道：「取消Netflix。」

該貼文分享Netflix的公司報告截圖，報告中指出該平台增加了非白人導演與主角的比例。

馬斯克之後又發出相關貼文，鼓勵追隨者：「為了你孩子的健康，取消Netflix。」

史蒂爾本人曾在社群平台Bluesky發文回應這場爭議，內容現已被刪除。他寫道：「這都是謊言與誹謗！」

馬斯克與跨性別議題有個人連結。他的長女薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson）2022年公開完成性別轉換，並合法更改姓名與性別認同。

馬斯克曾聲稱，他的孩子是被「覺醒病毒」（woke mind virus）「殺害」。（編譯：鄭詩韻）1141003

