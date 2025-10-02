北京停買美國黃豆惹惱華府 川普：將施壓習近平大量採購

美國總統川普1日指出，他打算在本月底與習近平會面時，施壓中國大量採購美國黃豆。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來中國一直是美國黃豆的最大買家，由於美國總統川普自今年2月以後開始對中國進口商品加徵關稅，促使中國祭出報復措施，對美國黃豆徵收34%關稅，導致美國黃豆價格失去吸引力，自5月下旬以來中國對美國黃豆的採購更降至0，使美國黃豆農損失慘重。川普1日指出，他打算在本月底與習近平會面時，施壓中國大量採購美國黃豆。

在川普首個總統任期的2018年美中爆發貿易戰前的7年間，美國約60%的黃豆是銷往中國，但之後中國向美國採購的黃豆數量逐年減少。美國農業部的數據顯示，去年美國對中國出口約128億美元（新台幣3893億元）黃豆，占總出口金額約21%。

川普今年重返白宮後對中國進口商品加徵高額關稅，中國自今年5月下旬以來就再也沒有採購美國黃豆。美國農業部統計，截至今年7月，中國採購的美國黃豆較去年同期減少51%，雖然台灣、埃及和孟加拉等國向美國購買，但整體黃豆出口量仍減少23%。

與此同時，中國開始向南美洲的巴西、阿根廷購買黃豆。中國海關的數據顯示，去年中國向巴西購買360億美元（約新台幣1.1兆元）黃豆。美國黃豆協會（ASA）警告，在阿根廷宣布取消穀物出口關稅後，中國據報已向該國採購20船的黃豆。

上星期在紐約聯合國大會期間，美聯社捕捉到財長貝森特的手機收到短訊的1張照片，內容正是對阿根廷取消穀物出口稅的控訴。這則簡訊顯然是農業部長羅林斯所發，內容寫道：「我們昨天向阿根廷紓困（200億美元，新台幣6083億元），而阿根廷作為回報的是，取消了穀物出口稅，降低了對中國出口價格，黃豆價格因此進一步下跌，這給了中國更大的籌碼。」

穀物交易商蕭爾（Ben Scholl）就批評：「我們正忙著救援阿根廷，但中國卻已經採購了20船阿根廷黃豆。他們覺得你很傻。」

川普1日在自家社媒「真相社群」發文指出：「我們國家的黃豆農正在受傷害，因為中國僅因談判理由就不採購。我將在四週後與習近平會面，黃豆將是主要討論議題。」川普9月表示，他將在10月底於南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間會見習近平，並計畫明年出訪中國。

