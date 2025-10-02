ADP報告印證美就業市場持續惡化 預期Fed年底前再降息2次

美國9月ADP就業數據顯示，美國就業市場持續惡化，市場押注美國聯準會（Fed）年底前還會再降息2次。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國就業市場再傳警訊！人力資源服務機構 ADP在10月1日公布的9月民間企業就業數據顯示，就業人數意外減少3.2萬人，遠低於華爾街預期的增加4.5萬人，創2023年3月以來最大降幅。這個爆冷的數據被市場解讀為美國就業市場顯著惡化的最新訊號，並強化了投資人對美國聯準會（Fed）在年底前再降息2次、每次1碼（0.25個百分點）的預期。

在美國聯邦政府因預算僵局而從10月1日凌晨12時開始停擺之際，有「小非農」之稱的 ADP就業報告因此獲得了更大關注。由於美國勞工統計局（BLS）原定於10月3日發布的9月非農就業報告因聯邦政府關門取消，市場不得不依賴ADP的數據來評估就業狀況。

ADP報告公布後，投資人湧入美債市場。美國2年至30年期公債殖利率全面下跌，對基準利率敏感的2年期公債殖利率下跌0.061個百分點至3.54%，創2週來最低；追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數也小幅走弱。

不過，在投資人押注美國聯邦政府關門不會太久，對經濟影響有限的情況下，美股3大指數都收高，道瓊工業指數與標普500指數雙雙創下歷史新高。

FHN Financial策略師康波諾爾（Will Compernolle）表示，此次ADP就業報告的特殊之處在於，一是10月3日BLS不會發布非農就業報告，二是非農就業數據近期修正幅度過大，反而提升了ADP的參考價值。

BLS上個月曾大幅修正先前公布的非農就業數據，在今年3月為止的1年間，美國實際新增就業人數比先前公布的大減91.1萬人。

康波諾爾指出，就業市場惡化與經濟成長依舊穩健之間的背離，迫使投資人提前押注Fed降息。最新修正數據顯示，美國第二季GDP增速上調至3.8%。

芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，利率期貨交易員押注Fed在10月降息1碼的機率達99%，12月再降息1碼的機率則升至86.7%。目前聯邦資金利率為4%至4.25%之間。

