雄獅看好連假效應 線上旅展業績目標年增20％

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅遊將在10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，雄獅看好今年線上旅展表現，預期業績較去年呈雙位數成長。

雄獅指出，受惠於今年國定假日增加，第四季短線產品銷售暢旺，其中韓國半自助行程夯，業績較去年同期增加40%以上；東南亞的馬新、清邁、峴港等地區，連假行程賣況已逾80%。

此外，2026年的春節假期長達9天，可望帶動春節旅遊產品買氣，目前長線行程表現佳，以德瑞、荷比法最受歡迎，瑞士鐵道亦是熱銷產品。

雄獅指出，為提升會員權益，即日起推出全新會員制度，會員點數回饋「雄獅幣」、一點可抵一元，而新的「L.I.O.N」，共四級的會員制度，等級越高禮遇越高，包括最高 2 倍雄獅幣回饋、免費機場貴賓室、生日禮 3600元折扣碼等會員禮遇。

雄獅指出，線上旅展以「點點玩世界，雄獅帶你去」為主軸，期間更加碼推出許多優惠，預期在第四季連假、明年9天春節假期出遊潮帶動下，業績可望年增20%以上。

