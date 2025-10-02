中信投信新基金10/27開募 「掩護性買權ETF」降波動顧收益

在全球市場不確定性持續升高之際，中國信託投信將推出中國信託策略優利多重資產基金。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕在全球市場不確定性持續升高之際，中國信託投信將推出中國信託策略優利多重資產基金，透過多元資產配置策略，鎖定收益並降低波動，協助投資人因應市場挑戰。基金採新台幣及美元兩種計價級別，並規劃月配息機制，計10月27日展開募集。

中國信託投信指出，市場持續受到關稅爭議、通膨與經濟數據不穩等因素干擾，加上美國聯準會主席鮑爾近期談話點出股市估值偏高，使股市處於高檔震盪。根據Bloomberg統計，全球不確定指數（World Uncertainty Index）已創下新高，而MSCI世界指數未來12個月本益比來到20.3倍，直逼近3年高點，顯示投資風險升溫。

中國信託投信將募集的「策略優利多重資產基金」，規劃以「40%掩護性買權ETF、30%債券、30%高息股」的多元組合策略出發，期望在維持收益的同時，降低單一市場波動對投資組合的影響。經理人羅世明表示，隨著2026年經濟持續擴張、企業獲利成長，投資人應開始調整配置，從積極成長轉向兼顧穩健收益，避免受市場不確定因素過度影響。

羅世明指出，基金配置的「掩護性買權ETF」（Covered-call ETF），是透過持有股票或追蹤指數資產，同時賣出相應買權，收取權利金，進而增加現金流來源。此類產品與傳統股、債資產相比，對利率或總體經濟波動敏感度相對較低，適合希望兼顧收益與降低資產波動的投資人。

除了ETF外，該基金也納入債券與高息股，藉由債券穩定的票息收入以及高股息股票的現金流，進一步提升組合的多元化與收益潛力。羅世明認為，在當前高估值與高波動的市場，這樣的配置方式能兼顧資本利得與現金流分配，對單筆投入或定期定額的投資人都具有吸引力。

中信投信強調，該基金投資區域涵蓋全球，具備多元資產優勢，在市場震盪時能提供兼顧收益、成長與風險管理的方案。經理費每年1.7%、保管費0.26%，風險報酬等級為RR3（穩健型）。基金採月配息機制，預計首次收益分配評價日為2026年2月28日。

