台中放無薪假2598人全國最多 是台南2倍

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國關稅與匯率波動衝擊，製造業勞工首當其衝，台中市市公佈企業目前放無薪假（減班休息）有117家、2598人，位居全國之冠，是台南市的兩倍，而桃園、新北市放無薪假分別為978人、412人。

勞工局統計，台中市企業放有117家、2598人，其中受美國關稅或匯率影響實施無薪假占喪98%，有110家、2543人；另對比前期減班休息統計，實施減班休息企業增加18家、291人，其中受美國關稅或匯率影響企業增加17家、人數280人。

美國對台關稅在8月實施20%+N，台中市成為重災區，擊機械及工具機產業，當月就開始放無薪假，11家企業實施無薪假，影響431人，歷經近兩個月調節，放無薪假企業持續增加，已經增加逾5倍。

議員江和樹今在定期會也關心放無薪假問題，放無薪假企業數及人數全台之冠，且高出其他縣市甚多，要求市府因應。

市長盧秀燕表示，海嘯第一排幾乎都在台中，受美國關稅影響，現在關稅談判的中央任重道遠，由於台灣無天然資源，關稅問題再重創，台灣經濟會下滑，台灣訂單有些已經移往日、韓，希望談出好結果；政府推出「安定就業相關措施」，市府會補差額，目前有400多名勞工申領，還有人申請在職進修補助，每小時有190元，市府多管齊下提供協助。

