訊聯臍帶間質幹細胞外泌體獲准成化粧品原料 將擴張海外市場

訊聯人體臍帶間質幹細胞外泌體日前正式獲衛福部核准，可做為化粧品成分，將積極進軍海外市場。圖為訊聯集團董事長蔡政憲。（圖:訊聯提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕訊聯生技（1784）旗下人體臍帶間質幹細胞外泌體日前正式獲衛福部核准，可做為化粧品成分。訊聯表示，正加速申辦自由銷售證明（CFS）大舉擴張海外醫美市場版圖，為集團營運注入新動能。

訊聯董事長蔡政憲表示，訊聯歷經衛福部嚴謹審查，包括製備過程、檢驗報告、安定性試驗、安全性試驗等層層把關，終於取得此項許可，代表品質、安全性和穩定性皆獲肯定，也為訊聯Exosome Foundry（外泌體全球智慧研發與製造）的客戶，提供差異化競爭優勢。

間質幹細胞（MSC）以修復細胞或組織的能力，成為國際間重視的再生醫學材料，訊聯表示，目前美國、加拿大、日本、韓國及澳洲已有條件開放人類來源的外泌體，做為化粧品原料，衛福部去年3月21日公布人類來源外泌體可經個案審查、開放入化粧品成分。

訊聯認為，此次獲主管機關許可後，不僅掌握國際入場券，更具備「產業先行者」優勢，也將帶動訊聯外泌體全球智慧研發與製造企業客戶的外泌體化粧品需求，成為醫美公司的關鍵合作夥伴。

