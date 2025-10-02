全台首例！元太捐贈香山濕地彩色戶外電子紙看板啟用  

元太捐贈香山濕地彩色戶外電子紙看板啟用。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著全球積極推動自然正成長與生物多樣性保育，電子紙大廠 E Ink元太（8069） 在新竹香山濕地設立的一系列電子紙生態看板，近日正式啟用。這是台灣首座經實地驗證，能在嚴苛戶外環境下長期穩定運作的電子紙數位看板案例。

E Ink董事長李政昊表示，結合企業核心技術的在地關懷，是元太長期以來堅持的社會共融承諾。他指出，香山濕地是北台灣最重要的候鳥棲地之一，元太導入零碳排電子紙看板，不僅協助新竹市府提升棲地管理效率，更展現科技與環境共融的創新典範。

香山濕地位於新竹海岸中南段，面積達 1768公頃，是大甲溪以北最大的潮間帶濕地，也是北台灣生物多樣性熱點，孕育「活化石」海豆芽、台灣特有種台灣招潮蟹，以及近期發現的稀有三棘鱟族群，具高度保育價值。

元太於2024年5月與新竹市府簽署 ESG合作備忘錄，規劃建置5座大尺寸太陽能彩色電子紙看板，涵蓋金城湖湖畔、「賞蟹步道」入口及「風情海岸」等濕地熱門據點，透過資訊數位化展示，強化環境教育與棲地維護。

此次設置的看板採用 E Ink Kaleido™ 3 Outdoor 彩色印刷電子紙技術，顯示效果接近紙質看板，且能在 -15°C至65°C 的溫度範圍下運作，無須額外加裝高耗能的冷卻或加熱設備，節能環保。

硬體設計上，看板特別針對海岸多風高鹽分環境進行客製化，包括造型、面板技術、通訊模組及安裝施工等，打造兼具耐候與美觀的戶外看板。軟體則支援遠端更新與氣象API串接，讓濕地管理單位可即時更換公告內容，節省人力。

經歷2024年底的試用階段至今，這批看板已展現優異的穩定性，成為台灣首座通過實地驗證的 戶外電子紙數位看板，在環境教育與永續保育領域寫下新頁。

未來，元太將持續與新竹市政府攜手合作，持續充實生態看板的內容，包含即時資訊、科普知識與多語言導覽等功能，提升公眾對濕地生態的理解與參與。

