遭美祭暫扣令 自行車大廠巨大拼解套

〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠巨大（9921）集團遭美國海關暨邊境保護局（CBP）祭出暫扣令，9月29日，巨大已透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於近期安排正式會面。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於9月 24 日對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。

對此事件，巨大集團強調以公開透明的態度，持續推動各項因應行動，截至10 月 2 日進度包括9 月 29 日，巨大已透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於近期安排正式會面。

9 月 30 日，巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。集團並同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。

針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費 （Zero Recruitment Fee Policy）政策與宿舍優化等已推動的相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。

巨大集團表示，將秉持公開透明與負責任的態度，主動向主管機關、合作夥伴及社會大眾報告進展，並確保相關議題獲得符合國際規範的妥善解決。

