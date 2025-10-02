自由電子報
中興工程獲鼎革獎

2025/10/02 12:00

中興工程獲鼎革獎中興工程顧問公司今天獲得「2025年鼎革獎」2個獎項，中為董事長陳伸賢。
（中興工程提供）

〔財經頻道／綜合報導〕中興工程顧問公司今天獲得「2025年鼎革獎」的「人資管理轉型獎中小型機構組首獎」及「創新商模轉型獎-中小型企業組楷模獎暨ESG特別獎」。

中興工程董事長陳伸賢表示，工程技術顧問服務不同於其他業別，必須基於專案特性、以客製化的需求整合各式條件提出一套合宜的工程方案。也因此，如何在數位科技和社會環境快速變遷與必須維持不變的工程品質之間取得適當的著力點與平衡點，是中興公司推動數位轉型時必須面對與克服的挑戰。

陳伸賢說，中興工程數位轉型推行策略，先是以建構數位基礎、強化訊息傳達與打造知識管理框架為始，讓前人經驗能妥善保存、後人能透過數位學習快速入門；再依據不同業務面向、同以品質效率提升為目的，依循需求提出、IT整合、標竿研發及典範轉移的漸進方式，藉由流程改造輔以獎勵與管制措施，讓IT應用能融入於專業流程中，中興工程2020年後至今，平均簽約量相較於過往年度成長逾2倍，在員工人數逐年增加的情況下，平均人均年產值亦成長達33.8%。

