緯穎總部大樓動土！蔣萬安：內湖成為緯穎佈局全球的「起家厝」

緯穎今（2）日在台北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，董事長暨策略長洪麗寗親自主持，台北市長蔣萬安與多位貴賓、產業先進蒞臨共襄盛舉。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）今（2）日在台北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，董事長暨策略長洪麗寗親自主持，台北市長蔣萬安與多位貴賓、產業先進蒞臨共襄盛舉，今日完成動土後，工程將依計畫推進，預計於2029年完工。蔣萬安表示，很開心今天迎來緯穎大樓的進駐，北市府透過地上權設定的方式，由緯穎來投資、規劃開發，將給予全力的協助，希望緯穎能夠選擇內湖、落腳在台北，成為緯穎奠基在台北、佈局全球的「起家厝」。

蔣萬安指出，今年八月緯穎的營收來到960億元，比去年同期增加190％，創下單月歷史新高，代表緯穎團隊掌握市場的脈動，持續在技術研發還有產能保持領先的地位，台北市府非常高興緯穎總部大樓落腳內湖，他們將持續佈建整體北市的科技廊帶，不管是南港持續發展生技產業，連結內湖科技園區，一直到北士科到最新相關企業的進駐，形成完整的Tech Cluster。

蔣萬安強調，緯穎董事長洪麗寗希望讓工作夥伴可擁有優質的生活環境，北市府持續提升內湖地區的生活機能與交通建設，包括捷運東環段已於去年底開工，11月8日他將再度參加第二個區段的開工典禮，捷運東環段的完工，希望不只解決內湖交通問題，同時串聯大台北地區，未來將有效紓解內湖交通，完善基北北桃生活圈。

蔣萬安說，緯穎總部大樓落成後，提供優質工作機會，吸引專業人才，也將發揮產業群聚效應，推動台北朝向AI產業發展目標前進，進一步提升台北在全球科技版圖的影響力與競爭力，緯穎落腳台北不僅是北市的驕傲，更是市民的共同榮耀與福祉，期待其帶動更多優質企業進駐臺北，發揮火車頭效應。

洪麗寗表示，過去一年為了因應客戶的需求，緯穎加速在全球各地建廠擴產、導入自動化及運用各種新科技，包括在台南科學園區、墨西哥等地也再蓋了新的工廠，同時在台北也因應專案的需要，增加了非常多同仁。她也指出，內湖總部不是一棟大樓，而是承載緯穎所有的願景，她也希望工程能如質、如期、如夢完成。

