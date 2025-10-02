高美可科技台南新廠動土 斥資18億建構半導體新基地

台灣高美可科技斥資18億元在台南產業園區興建廠房，2日舉行新廠動土典禮。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕隸屬於韓國MiCo集團的台灣高美可科技，長期深耕半導體領域，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，今天舉行新廠動土典禮，新廠將導入先進生產技術與智慧化設備，以提升產能規模與製程效率，目標於2026年上半年完工，將創造約300個就業機會。

新廠動土典禮，包括南市府副秘書長殷世熙與高美可總經理鍾樹人、漢科系統科技總經理謝清泉、富居開發營造執行長黃憲隆、經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、經濟部產業園區管理局台南分局分局長曹家文等人出席。

殷世熙表示，高美可科技選擇在台南加碼投資，將創造約300個就業機會，對於帶動整體半導體產業鏈的發展具有重大意義。台南已建構完整的半導體產業基地，未來更有無人機及AI等相關產業蓬勃發展，將使台南成為智慧生活產業的重要樞紐。市府團隊將全力提供服務，促進企業發展，提升產業競爭力。

南市經發局表示，台灣高美可科技於今年9月正式取得建照，此次動土後將全面展開廠房擴建與基礎設施強化工程，基地面積約3989坪，而新廠將導入先進生產技術與智慧化設備，以提升產能規模與製程效率，並強化供應鏈韌性，目標於明年上半年完工。韓國MiCo集團自1996年成立以來，在半導體、能源與環境、人工智慧等蓬勃發展產業中累積深厚影響力。

