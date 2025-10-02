遠東新：下半年客戶訂單策略清晰 營運優於上半年

遠東新世紀今天表示，公司第三季、第四季業務表現確定將優於上半年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織產業歷經第二季美國對等關稅衝擊，下半年受惠稅率底定，風波逐漸平息，客戶訂單進而回溫，遠東新世紀（1402）今天表示，公司第三季、第四季業務表現確定將優於上半年，主要受惠於市場秩序走向恢復，客戶下單策略也更為清晰，帶動整體營運回歸正常軌道。

遠東新指出，在營運實務上，品牌商與供應鏈之間已逐漸形成分攤關稅成本的機制。例如，成衣廠可能被要求分攤約6%，遠東新本身則承擔約2%，屬可承受範圍內，至於品牌商最終仍需自行吸收約15%的成本，因應方式包含終端產品漲價或內部消化。

遠東新分析，目前對於紡織產業而言，上下游存在明顯的優劣差異，下游紡織部門的狀況相對穩健，訂單能見度仍在，但上游石化業務則面臨中國競爭壓力，會相對辛苦。在美國市場方面，受惠當地政府推動在地化製造政策，供應美國市場的瓶用酯粒已確定漲價，但幅度不大，當地子公司APG產能約30萬至35萬公噸，將持續滿足當地需求。

至於備受市場關注的德州廠進度，遠東新坦言，由於三大股東意見分歧，至今仍未能投產。該廠由遠東新攜手印尼 、墨西哥企業共同合資，但後兩者在疫情過後對推動投產態度轉趨保守，導致計畫自2018、2019年以來一直延宕。儘管如此，為維持廠房環安與設備運轉，三方股東仍須持續投入資金。遠東新認為，考量到當前美國市場服務需求，現在正是爭取說服股東推動投產的有利時機。

在產能配置方面，公司已在美國俄亥俄州設有回收廠，能夠供應環保回收材料給APG廠，強化循環經濟供應鏈。同時，位於越南的長纖工廠已正式投產，進一步深化全球垂直整合布局，強化區域供應鏈彈性與永續能力，馬來西亞瓶用酯粒回收再造產能則預計在明年開出，支援區域市場的回收再利用需求，擴大環保材料佈局。

展望未來，遠東新指出，國際大型賽事將帶動機能紗線與布料需求，包括明年世界盃足球賽及2028年奧運，均有望推升相關訂單，需求可望倍數成長。公司將持續專注於環保與高值化產品線的拓展，以鞏固長期成長動能。

