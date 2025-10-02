遠東新世紀揮軍台北紡織展 循環經濟亮點齊發

遠東新聚焦永續藍圖，呼應全球碳中和與綠色經濟趨勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織大廠遠東新世紀（1402）近年持續擴大集團循環經濟商機能量，今年揮軍台北紡織展（TITAS），目標向市場展現從回收生態圈、機能纖維創新，到制服循環、工業材料低碳解決方案與新材料研發的全方位永續藍圖，呼應全球碳中和與綠色經濟趨勢。

遠東新世紀近年積極推動回收網絡，今年攜手智能回收機品牌 iTrash，將寶特瓶回收機拓展至政府機關、社會住宅與大眾運輸場域，串聯完整回收流程，製成再生聚酯產品。早在2022年，公司已與7-ELEVEN合作，在全台超過250個門市安裝回收機，將回收寶特瓶再製為制服及商品，形成「回收起點到市場終點」的循環經濟模式。

在機能纖維領域，集團旗下遠東先進纖維（FEFC）與宏遠興業合作，開發「FEFC eco」尼龍6,6安全氣囊回收纖維，將廢棄車用氣囊布料再製為高性能紡織品。藉由集團內部垂直整合，涵蓋上游研發、中游加工與下游成衣，使新材料快速導入市場，展現跨產業合作在循環經濟的潛力。

制服循環亦成為今年展覽焦點，遠東新旗下全家福鎖定「T2T（Textile-to-Textile）循環制服解決方案」，透過13道專業程序將舊制服分解重製為再生纖維 TOPGREEN rTEX，除了可製作新制服，也能延伸至筆、眼鏡、衣架等產品。今年「循環仿羊毛西裝」搶先亮相，具備羊毛般的細緻質感與挺度，突破再生布料「塑膠感」刻板印象，幫助企業以具體行動落實ESG。

在工業材料領域，遠東工業纖維群推出再生聚酯、生物基尼龍、無氟疏水紗與RF-free浸膠工藝，應用於安全帶、氣囊、輸送帶等關鍵骨架材。再生聚酯切片的碳排放僅為石化產品的三成，並已通過國際LCA與ISCC驗證。包括 Continental、Pirelli、Trelleborg 已正式量產採用，Michelin、Bridgestone、Autoliv 等也在測試中，預計2025至2030年逐步達成減碳目標。

此外，遠東新世紀成功開發以回收PET為原料的再生熱塑性聚酯彈性體（rTPEE），具備優異彈性、緩衝與回彈力，有利於應用於鞋類中底發泡。相較於EVA與TPU更具優勢，成為新一代永續材料焦點。遠東新世紀指出，今年透過循環經濟全方位的展出，不僅強化在綠色紡織供應鏈的角色，更展現台灣紡織業在全球永續浪潮下的創新實力。

