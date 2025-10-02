直接移轉地上權給輝達遭指「明知違法而為之」 新壽回擊：錯誤認知

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權已在2021年由新光人壽取得。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權已在2021年由新光人壽取得。新壽已和輝達就直接移轉地上權契約達成共識，待北市府同意後即可辦理，卻遭指「明知違法而為之」。對此，新壽強硬回擊表示，「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」並無「建物興建完成後始得移轉」的限制，所謂違法一說明顯是錯誤認知。

新光人壽強調，對於北士科的投資決策，新光人壽均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，在尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，與北市府共同合作開發北士科園區。

請繼續往下閱讀...

新光人壽說明，為了爭取輝達進駐，努力尋求各項解決方案，並與北市府進行多次協商。各方案包括：

1、北市府提議合意終止本案地上權契約的方案（2025年1月），新光人壽依法不能同意北市府的合意終止條件。依據新光人壽投標取得本案 50 年地上權的開發計畫，新光人壽應有預期可得的租賃收益，但北市府提出的合意終止條件，並未涵括新光人壽未來的預期收益，顯非合理，有損新光人壽的股東及保戶權益，並違反公司治理原則。如新光人壽配合放棄此部分未來收益，恐有致使公司決策人員涉及違法背信相關法律責任之虞。新光人壽此前已向北市府充分說明立場，並表達依法不能同意其合意終止條件。

2、直接移轉地上權予輝達的方案（2025年5月），新光人壽與輝達就本方案已達成共識，待北市府同意後即可辦理。在提出本方案前，新光人壽已先委請外部專業法律顧問進行適法性評估，並以函文向北市府說明依據「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，如經北市府同意，新光人壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」的限制。也就是說，本方案並無違反法令疑慮，北市府實可基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除本案地上權契約的轉讓限制，並回歸適用上述地上權辦法的規定辦理。新壽指出，有媒體報導本方案「是明知違法而為之」，顯是錯誤的認知。

3、建物興建完成後再移轉予輝達的方案（2025年8月），新光人壽同意依本案地上權契約，按照輝達的建築設計為其興建，並於建物興建完成後移轉相關權利予輝達。然而，新光人壽雖已一再向輝達說明本方案的規劃內容，但輝達迄今並未同意本方案。

4、新光人壽依約執行原有開發計畫方案，新光人壽先前即已準備充裕資金，依本案地上權契約積極執行本案的開發計畫，並配合AI產業的興起而調整建築設計，待未來建物興建完成後，將可提供優質的租賃及管理服務予有租賃需求的所有科技廠商，有助於形塑未來新興科技產業聚落，此符合北市府「引進民間資源、滿足產業需求、促進園區發展」的招商本意。

對於爭取輝達進駐北士科乙事，新光人壽表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直接移轉地上權予輝達，由其自行興建海外總部，或是由新光人壽按照輝達的設計完成建物興建，再移轉予輝達，新光人壽於符合公司治理及兼顧股東保戶權益的原則下，均同意全力支持並配合北市府及輝達的決定，以利北士科的園區開發及臺灣整體科技產業的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法