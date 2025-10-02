焦點股》華東：大股東加持 強勢漲停

華邦電轉投資的集團封測廠華東，今股價強勢漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體價格上漲，美光1日股價大漲8.86%，台股記憶體族群今續成為盤面主流，華邦電（2344）價量俱揚，轉投資的集團封測廠華東（8110）更是強勢鎖住漲停19.35元，截至11點30分，成交量達4.3萬張，漲停委買張數超過1.5萬張。

受惠AI需求強勁，美光日前公布第四季財報優於市場預期，新財年第1季財測也較市場預估為佳，加上停止報價後，恢復報價後的價格傳出DRAM、NAND型快閃記憶體價格全上調，漲幅至少20%，激勵1日股價大漲8.86%，收在182.15美元新高價。

受惠記憶體價格上漲，華邦電8月自結淨利為7.22億元，較去年同期增長逾8倍，每股稅後盈餘0.16元，為連續虧損3季之後，轉為單月獲利，市場看好華邦電下半年將逐季獲利，並預期可補回上半年虧損，全年轉獲利。華邦電今盤中股價一度上漲至36.5元，截至11點47分，股價暫報35.8元，上漲2元、漲幅5.92%，成交量超過36萬張，居台股成交量之冠。

華東受惠大股東華邦電的訂單加持，8月營收以6.39億元創今年新高，預期9月營收可望續走高，第3季有機會轉虧為盈，第4季也被看好。

