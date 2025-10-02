焦點股》廣宇：鴻家軍士氣高昂 急拉半根漲停

廣宇目前正積極聚焦切入機器人領域，鎖定相關線束與零組件。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕市場傳出Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）日前來台灣與鴻海（2317）董事長劉揚偉密談「星際之門（Stargate）」合作事宜，激勵鴻家軍士氣，其中，連接線廠廣宇（2328）早盤股價帶量急拉半根漲停，截至上午10時48分暫報56.6元，漲幅5.2%，成交量1萬8178張。

廣宇在關稅與車用市場需求不振帶來的影響下，第3季營運展望相對保守，但受惠於產品組合改善、新客戶訂單挹注，營收與毛利率可望呈現季增，下半年亦將優於上半年，全年維持成長。該公司同時啟動五大行動方案，涵蓋收購、海外產能整併、以及機器人與區塊鏈商機，為未來發展奠基。

廣宇目前正積極聚焦切入機器人領域，鎖定相關線束與零組件，該公司已與中國機器人廠商合作，旗下AGV、AMR線束產品7月小量出貨；人形機器人方面，廣宇拆解樣品後重新設計線束方案，將製作樣品送交測試。管理層強調，未來將持續尋找相關部件公司，以加快在機器人產業的投入步伐。

